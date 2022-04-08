بايدن: العالم شهد فاعلية الأسلحة التي أرسلتها أميركا لأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن العالم شهد فاعلية الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة أعطت الأولوية القصوى لإمداد أوكرانيا بإمكانات عسكرية حيوية.

هبة من سلوفاكيا

وأعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير، اليوم الجمعة، أن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز “إس 300″، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.

وكتب هيغير على “فيسبوك”: “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس 300 إلى أوكرانيا بعدما طلبت أوكرانيا مساعدة”.

وأضاف: “تقديم المنظومة لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءاً من النزاع المسلح في أوكرانيا”.

ومنظومة المدفعية المضادة للطائرات من طرازإس-300 الروسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية.

وأوضح هيغر الذي كان الجمعة في قطار متوجه إلى كييف أن هذه “الهبة” جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة “الدفاع المشروع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ورأى أن هذه الصواريخ “ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء” بمواجهة الهجوم الروسي.

أوكرانيا تطلب المساعدة

وكانت أوكرانيا قد طلبت من تشيكيا وسلوفاكيا المساعدة في إصلاح معداتها العسكرية التي تضررت أثناء القتال، بحسب ما ذكرت وزارتا دفاع البلدين أول أمس الأربعاء.