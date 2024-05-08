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بايدن: القنابل التي أوقفت أمريكا إرسالها لإسرائيل "قتلت فلسطينيين مدنيين"

منذ 30 ثانية
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأربعاء 8-5-2024) إن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل “لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية”.

وحذر بايدن حكومة نتنياهو في حال قررت دخول رفح، بأنه لن يتم تزويدها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع هذه المشكلة.

وأعلن بايدن أنه لن يقدم أسلحة وقذائف مدفعية ولن تحصل إسرائيل على دعم الولايات المتحدة إذا دخلت المناطق السكانية في رفح.

من جهته، أوضح السيناتور الديمقراطي تيم كين، العضو في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ أنه “على مدى أشهر، حثثت إدارة بايدن بقوة على إعطاء الأولوية للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، بما في ذلك إعادة تزويد مخزون لأنظمة القبة الحديدة ومقلاع داوود للدفاع الجوي التي تعتبر شديدة الأهمية بخاصة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل، وليس الأسلحة الهجومية التي قد تتسبب في معاناة هائلة في غزة وفي تفاقم التوترات في أنحاء المنطقة”.

وأضاف “سرني أن رأيت توقف بعض شحنات الأسلحة الهجومية مؤقتا، وأحث الإدارة على مواصلة توخي الحذر في نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية الهجومية التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

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