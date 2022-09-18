بايدن: الملكة إليزابيث عبرت عن الكرامة ومعنى الخدمة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الملكة إليزابيث عبرت عن الكرامة ومفهوم الخدمة أثناء توقيعه في كتاب التعزية بعد ألقاء نظرة الوداع على نعش الملكة البريطانية الراحلة في وستمنستر (الأحد 18-9-2022).

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث، إذ ظهر في شرفة بقاعة وستمنستر بينما كان عدد كبير من المعزين يمرون أمام جثمان الملكة الراحلة.

ورافق بايدن زوجته جيل والسفير الأمريكي لدى بريطانيا.

وتعم أنحاء المملكة المتحدة مشاعر حزن جياشة على وفاة الملكة، البالغة من العمر 96 عاما، في قلعتها باسكتلندا في الثامن من الشهر الجاري، واصطف الآلاف في طوابير للانضمام إلى تجمعات غلب عليها الحزن تارة والفخر تارة أخرى بملكة جلست على عرش بريطانيا لسبعة عقود.

بالقرب من البرلمان، حيث وُضع نعش إليزابيث، أمضى آخرون بالفعل ليلة على الرصيف لمشاهدة الموكب العسكري الكبير وعربة المدافع التي ستنقل النعش إلى قوس ولنجتون.