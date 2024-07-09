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بايدن: الهجمات على مستشفى أطفال في كييف تظهر وحشية روسيا

9 - يوليو - 2024
بايدن

بايدن

الأناضول
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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، كما وصفها بأنها “تذكير رهيب بوحشية روسيا”.

وقال بايدن: “الضربات الصاروخية الروسية التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف، تذكير رهيب بوحشية روسيا”.

وأشار إلى ضرورة أن يواصل العالم الوقوف إلى جانب أوكرانيا وعدم تجاهل “العدوان الروسي”.

وذكَّر بأنه سيستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الناتو في العاصمة واشنطن هذا الأسبوع.

ولفت إلى أنه وحلفاءه سيعلنون عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني أن مستشفى الأطفال بكييف تضرر في الهجوم الصاروخي الروسي المكثف أمس.

وأشار إلى استهداف مدن دنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك بأكثر من 40 صاروخا مختلفا.

كما ذكر رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، أن المركز الصحي في منطقة دنيبرو في كييف تعرض لأضرار نتيجة الهجوم الروسي، كما تعرض المبنى لتدمير جزئي.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو أن عدد القتلى جراء الهجمات الصاروخية الروسية المكثفة على بلاده ارتفع من 7 إلى 36، إلى جانب 166 إصابة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

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    المصدر :
  • وكالات

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