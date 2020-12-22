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بايدن: الهجوم السيبراني وقع على مرأى من ترامب في حين لم يكن ينظر!

منذ 17 ساعة
جو بايدن

جو بايدن

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أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نسب إلى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا لا يمكن أن يبقى “من دون رد”.

وقال بايدن: “لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد”، مطالبا باتخاذ “قرارات مهمة” بحق المسؤولين عما حصل بهدف “محاسبتهم”، وأضاف “هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر”.

وأتت تصريحات بايدن في مؤتمر صحافي بمقر مكتب فريقه الانتقالي الواقع في منطقة ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

يذكر أن عددا من الوزارات والمؤسسات الأميركية، من بينها مستشفيات، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع أوقع بأضرار في الشبكات.

وجد تحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” لسجلات الإنترنت أن المتسللين الروس المشتبه بهم الذين اخترقوا الوكالات الحكومية الأميركية تمكنوا أيضًا من الوصول إلى شركات التكنولوجيا والمحاسبة الأميركية الكبرى، ومستشفى واحد على الأقل وجامعة.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.

واعتبر بايدن أن الخطة، التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار، هي “خطوة أولى”، مضيفا “الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منهم العمل مجددا العام المقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

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