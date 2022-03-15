الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن الى بروكسل لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا

15 - مارس - 2022
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجتمع مع قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لمناقشة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت أن بايدن سيتجه إلى بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الاستثنائية وقمة الاتحاد الأوروبي، لافتة الى ان “الرئيس بايدن سينضم بعد غد الخميس إلى اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل”، و أن “الضغوط على الشخصيات الروسية النافذة أحدثت تأثيرا”.

في السياق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتقاسم المعلومات مع كندا وبريطانيا لملاحقة الأصول المالية للشخصيات الروسية المعنية بالعقوبات، مؤكدة أن التضخم ارتفع بشكل كبير في روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب اجتياحها أوكرانيا، وذكرت أن التوقعات تشير إلى بلوغه نسبة 20 في المئة بحلول نهاية العام.

واذ شددت أن الولايات المتحدة مستمرة في محاولة تسريع إيصال المساعدات إلى أوكرانيا. أكدت ساكي أن “الرئيس بايدن ما زال يعتقد أن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيمثل خطوة تصعيدية في الأزمة”.

الى ذلك، أعلنت السفيرة الأميركية لدى “الناتو”، جوليان سميث، عبر تويتر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن سيشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وذكرت سميث أن الحلفاء سيجتمعون لمناقشة الطرق التي يمكن من خلالها الضغط على موسكو وتوفير الدعم لأوكرانيا، على الصعيدين العسكري والإنساني وأساليب تقوية الجناح الشرقي للحلف.

    المزيد من أخبار العالم

    الصين تسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يخوت وقصور ومنتجعات.. وثائق مسربة تكشف أصولا بمليارات الدولارات مرتبطة ببوتين
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    القصف لا يتوقف ولو لساعة.. معارك حاسمة في شرق أوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!