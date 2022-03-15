بايدن الى بروكسل لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجتمع مع قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لمناقشة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت أن بايدن سيتجه إلى بروكسل، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الاستثنائية وقمة الاتحاد الأوروبي، لافتة الى ان “الرئيس بايدن سينضم بعد غد الخميس إلى اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل”، و أن “الضغوط على الشخصيات الروسية النافذة أحدثت تأثيرا”.

في السياق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتقاسم المعلومات مع كندا وبريطانيا لملاحقة الأصول المالية للشخصيات الروسية المعنية بالعقوبات، مؤكدة أن التضخم ارتفع بشكل كبير في روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب اجتياحها أوكرانيا، وذكرت أن التوقعات تشير إلى بلوغه نسبة 20 في المئة بحلول نهاية العام.

واذ شددت أن الولايات المتحدة مستمرة في محاولة تسريع إيصال المساعدات إلى أوكرانيا. أكدت ساكي أن “الرئيس بايدن ما زال يعتقد أن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيمثل خطوة تصعيدية في الأزمة”.

الى ذلك، أعلنت السفيرة الأميركية لدى “الناتو”، جوليان سميث، عبر تويتر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن سيشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وذكرت سميث أن الحلفاء سيجتمعون لمناقشة الطرق التي يمكن من خلالها الضغط على موسكو وتوفير الدعم لأوكرانيا، على الصعيدين العسكري والإنساني وأساليب تقوية الجناح الشرقي للحلف.