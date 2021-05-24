بايدن: بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه

أكدت الرئاسة الأميركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيواصل جهود “إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له”.

وأشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أن وزير الخارجية سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع”، لافتا إلى أن “بلينكن سيلتقي بزعماء إسرائيليين، وسيتواصل مع شركاء مهمين آخرين في المنطقة”.

هذا وأوضحت الخارجية الأميركية أن “أنتوني بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من اليوم (24 مايو) إلى 27 أيار الجاري”، مؤكدة أنه “سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله، وزعماء آخرين في المنطقة”، وذلك بحسب “رويترز”.