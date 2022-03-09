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بايدن.. بهذه الطريقة لن يضطر أحد إلى القلق بشأن أسعار الوقود!

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن “يحقق النصر أبدًا” في هذه الحرب.

وتطرق بايدن في سلسلة تغريدات عبر تويتر إلى ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة بالقول إن “تخفيف اللوائح البيئية لن يخفض الأسعار، ولكن تحويل اقتصادنا إلى سيارات كهربائية، تعمل بالطاقة النظيفة، سيعني أنه لن يضطر أحد إلى القلق بشأن أسعار الوقود”.

وأكد أن “هذا يعني أن الطغاة مثل بوتين لن يكونوا قادرين على استخدام الوقود الأحفوري كسلاح”.

وتابع بايدن بالقول إن “هذه الأزمة هي تذكير صارخ، لحماية اقتصادنا على المدى الطويل، نحتاج إلى أن نصبح مستقلين في مجال الطاقة، وينبغي أن يحفزنا ذلك على التعجيل بانتقالنا إلى مستقبل الطاقة النظيفة”.

وتأتي هذه التصريحات عشية حظر أعلنه الرئيس على النفط والغاز الروسي، ردا على غزوها أوكرانيا.

الجدير ذكره أن قرارا الحظر الأمريكي سبقه مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 في المئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

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