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بايدن: بوتين أخطأ.. كان يعتقد أن “الناتو” لن يرد

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 1:43 صباحًا
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، “أساء تقدير رد الفعل القوي والموحد للغرب على غزو قواته لأوكرانيا”.

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن حول “حالة الاتحاد” الذي يلقيه في التاسعة ليلا بتوقيت واشنطن أن “حرب بوتين كانت متعمدة وغير مبررة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية. لقد اعتقد أن حلف شمال الأطلسي لن يرد”.

وأضاف أن بوتين “اعتقد أنه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا”، مؤكد أن بوتين “كان مخطئا، ونحن كنا مستعدين”.

ويلقي بايدن خطاب “حالة الاتحاد” في ظل توتر على الساحة الدولية إلى جانب تداعيات وباء كورونا، حيث يتوقع أن تهيمن عليه ملفات الاقتصاد وجائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيكون هذا أول خطاب لبايدن عن “حالة الاتحاد”، وهو خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس.

وكان يفترض أن يلقيه بايدن في يناير أو فبراير إلا أنه تأجل بسبب انتشار متحور “أوميكرون”.

وسيلقي الرئيس الخطاب من دون ارتداء كمامة، كما أنه سيسمح لمن يرغب من الضيوف المطعمين بعدم ارتداء كمامات بعد إزالة هذا الشرط في مجلس النواب، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي أصدرتها “المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها”.

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