بايدن: بوتين ليست لديه نية لوقف الحرب ضد أوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة دعم أوكرانيا، مشددا على أن كييف “لن تكون أبدا لوحدها”.

وأضاف بايدن مخاطبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية”، بحسب تعبيره.

وأكد بايدن لزيلينسكي الذي يقوم بزيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط/ فبراير، أن كييف “لن تكون أبداً لوحدها”.

وتعهد أن “تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك”.

وأشار بايدن إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، “ليست لديه نية” لوقف الحرب ضد أوكرانيا،

وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته، أنه “واثق من أن التحالف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا”.

وقال: “لست قلقاً بتاتاً بشأن صلابة الحلف.. أشعر بالرضا حيال التضامن والدعم لأوكرانيا”.

من جانبه، شدد زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي، على أن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوية “سيعزز بقوة” قدراتها الدفاعية.

وأضاف أن “أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي”.

وتابع: “هذه خطوة مهمّة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا”.

وأكد زيلينسكي أن “التوصل إلى “سلام عادل” ينهي الحرب لا يعني بأي شكل من الأشكال المساومة على وحدة أراضيها.

وقال: “بالنسبة لي، بصفتي رئيساً، فإن سلاماً عادلا لا ينطوي على أي مساومة على سيادة بلادي وحريتها وسلامة أراضيها، ويعني كذلك أيضاً التعويض عن كلّ الأضرار التي سبّبها العدوان الروسي”.

وخلال الاجتماع في المكتب البيضاوي، قلّد زيلينسكي بايدن ميدالية أوكرانية للاستحقاق العسكري، قدمها قبطان كانت مُنحت له.