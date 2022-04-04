بايدن: بوتين مجرم حرب ويجب أن يحاكم

بعد حادثة بوتشا يوم أمس، التي أثارت غضب العالم بأجمعه خاصة بعد مقتل مدنيين، نتيجة ما يقوم به بوتين في أوكرانيا، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بأنه “مجرم حرب”، وقال إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب.

كما أكد بايدن للصحفيين في واشنطن أن الإدارة الأميركية ستفرض مزيداً من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لوكالة “رويترز” إنه “لا يمكن تأكيد التقارير القادمة من مدينة بوتشا الأوكرانية” حيث عثر عن جثث المئات من المدنيين الذين قتلوا خلال سيطرة روسيا عليها، بحسب كييف.

كما قال المسؤول العسكري الأميركي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن “القوات الروسية سحبت ثلثي قواتها من محيط كييف”، مع نشر الكثير منها في بيلاروسيا. وبحسب هذا المسؤول، من المرجح إعادة توجيه القوات صوب شرق أوكرانيا، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

في سياق آخر، قال المسؤول الأميركي أن “لا مؤشرات على سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول” المحاصرة في جنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إنه ينفي بشكل قاطع جميع المزاعم المرتبطة بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وقال إنه ينبغي التعامل مع المزاعم الأوكرانية في هذا الصدد بارتياب.

وكذلك، اعتبرت الحكومة البريطانية أن بوتين وجيشه يرتكبون جرائم حرب في أوكرانيا.