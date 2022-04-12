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بايدن: تصرفات روسيا في أوكرانيا هي "إبادة جماعية"

13 - أبريل - 2022
جو بايدن

جو بايدن

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تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء بوصفه تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها “إبادة جماعية”، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحاول محو فكرة أن تكون قادرا على أن تكون أوكرانيا”.

وقال بايدن للصحفيين بينما كان يستعد لركوب طائرة الرئاسة للعودة إلى واشنطن بعد فعالية اقتصادية في أيوا “وصفتها بأنها إبادة جماعية لأنه ازداد وضوحا أن بوتين يحاول فقط محو فكرة أن تكون قادرا على أن تكون أوكرانيا والأدلة تتزايد”.

وقال إن البت بشأن كون تصرفات روسيا مؤهلة للوصف بأنها إبادة جماعية دوليا متروك للمحامين، “لكن بالتأكيد يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كان قد اتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيماوية في ماريوبول. وقال بلينكن: “لدينا معلومات موثوقة باحتمال استخدام روسيا مواد كيماوية في أوكرانيا”.

من جهة أخرى رجحت وزارة الدفاع البريطانية بأن يشتد القتال في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل الانسحاب من بيلاروسيا لإعادة التموضع.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوغانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.

    المصدر :
  • رويترز

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