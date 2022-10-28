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بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام النووي في أوكرانيا "خطير جداً"

منذ 10 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكه فيما قاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه يوم الخميس عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن “إذا لم تكن لديه النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟”

وتابع قائلا إن طريقة تناول بوتين للأمر “خطيرة جدا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في خطاب له الخميس إن بلاده لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية وأكد أن كييف لديها تقنيات تسمح لها بصنع “قنبلة قذرة” وتفجيرها في أوكرانيا.

مضيفاً أن الغرب، بمن فيهم ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، انخرطا في “ابتزاز روسيا نوويا” ورفض مزاعم أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة في أرض تحت سيطرة روسيا بجنوب أوكرانيا.

مشيراً إلى أن عقيدة روسيا العسكرية عقيدة دفاعية فحسب، رافضا مزاعم أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال بوتين أيضاً“لم نتحدّث أبداً عن إمكان استخدام أسلحة نووية. أطلقنا تلميحات فقط ردّاً على تصريحات دول أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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