بايدن: حكم روسيا على نجم كرة السلة جرينر "غير مقبول"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الحكم على نجمة كرة السلة بريتني جرينير بالسجن تسع سنوات بتهم مخدرات في روسيا “غير مقبول”، ودعا موسكو إلى الإفراج عنها على الفور.

وقال بايدن في بيان “اليوم، صدر على المواطنة الأمريكية بريتني جرينر حكم بالسجن وهذا تذكير آخر بما يعرفه العالم بالفعل: روسيا تحتجز بريتني ظلما”.

وأضاف “إنه أمر غير مقبول، وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها على الفور حتى تكون مع زوجها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق”.

وعاقبت محكمة روسية الخميس نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر بالسجن تسع سنوات في قضية مخدرات بعد إدانتها بحيازة وتهريب المخدرات بعد قيامها بجلب خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.

وكان الادعاء الروسي قد طلب من المحكمة توقيع عقوبة السجن تسع سنوات ونصف على جرينر التي قالت في دفوعها الختامية إن قيامها بجلب الخراطيش إلى روسيا كان “خطأ بحسن نية”.

وقالت المحكمة في حكمها إن جرينر ارتكبت الجريمة “عمدا”.