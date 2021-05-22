بايدن: حل الدولتين هو “الردّ الوحيد” للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن، إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل، وإنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفاً بايدن، أن حل الدولتين هو “الردّ الوحيد” الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واكد “نحن ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين. هذا هو الردّ الوحيد”، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في “إعادة إعمار غزة”.

كما اشار الى أنّه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، مندّداً بـ”المتطرّفين” من كلا الطرفين. وقال “لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين”، وذلك بعدما شهدت القدس ومدن إسرائيلية مختلطة على مدى أيام عدّة صدامات بين سكّان عرب وآخرين يهود أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكّانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين يهود، وذلك بحسب “العربية”.