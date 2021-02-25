الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: حملة ضخمة لتوعية الأميركيين بشأن اللقاحات

25 - فبراير - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من التراخي في مواجهة فيروس كورونا. وقال بايدن: “سنطلق حملة ضخمة لتوعية الأميركيين بشأن اللقاحات”.

يذكر أنه مدد بايدن، فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، والذي أعلنه لأول مرة سلفه، دونالد ترمب.

وذكر بايدن، في رسالة وجهها للكونغرس الأربعاء، أنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 مارس 2021، مشددا على أن هذا الإجراء “ضروري”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الجائحة “لا تزال تشكل خطرا ملموسا للصحة العامة والأمن في الدولة”، مشددا على أن “المرض أودى بحياة أكثر من 500 ألف شخص” في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار العالم

إيمان أرشيد
بعد محاصرته.. قاتل الطالبة الأردنية يطلق النار على نفسه
العاصمة العراقية بغداد - غيتي
الإستخبارات العراقية تحبط عملية بيع طفل بـ15 مليون دينار
الخزان صافر (الأمم المتحدة)
أكبر كارثة.. البرلمان العربي يحذّر من تلاعب الحوثي بملف "صافر"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟