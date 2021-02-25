بايدن: حملة ضخمة لتوعية الأميركيين بشأن اللقاحات

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من التراخي في مواجهة فيروس كورونا. وقال بايدن: “سنطلق حملة ضخمة لتوعية الأميركيين بشأن اللقاحات”.

يذكر أنه مدد بايدن، فترة سريان نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، والذي أعلنه لأول مرة سلفه، دونالد ترمب.

وذكر بايدن، في رسالة وجهها للكونغرس الأربعاء، أنه قرر تمديد نظام حالة الطوارئ ليستمر بعد 1 مارس 2021، مشددا على أن هذا الإجراء “ضروري”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الجائحة “لا تزال تشكل خطرا ملموسا للصحة العامة والأمن في الدولة”، مشددا على أن “المرض أودى بحياة أكثر من 500 ألف شخص” في الولايات المتحدة.