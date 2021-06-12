بايدن خلال لقائه ماكرون.. نعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة “قوية وحيوية للغاية”

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة “متوافقتان” بشأن الحاجة إلى التعاون في القضايا الدولية الرئيسية.

وكان الرئيسان الأمريكي والفرنسي قد عقدا اجتماعاً على هامش قمة دول مجموعة السبع في جنوب غرب إنكلترا أول لقاء لهما منذ تولي جو بايدن السلطة في كانون الثاني.

وقال إيمانويل ماكرون باللغة الإنكليزية في بداية اللقاء “علينا أن نواجه هذا الوباء، وعلينا أن نواجه الكثير من الأزمات (على غرار) تغير المناخ، ونحتاج إلى التعاون لحل كل هذه المشاكل”. وأضاف “اعتقد أن من الرائع أن يكون هناك رئيس أميركي حريص جدا على التعاون”، معتبرا أن الزعيم الديموقراطي أظهر “ريادة في الشراكة”.

وصرّح جو بايدن الذي جلس بجانبه أمام شاطئ رملي “نحن متوافقان”. وشدد على أنه يتعامل مع “تماسك حلف شمال الأطلسي بجدية”، كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي منظمة “قوية وحيوية للغاية”.

وعند سؤال الرئيس الفرنسي إن كان مقتنعا بعودة الولايات المتحدة إلى المسرح الدولي، أجاب “بالتأكيد”.

وتتناقض هذه الاجواء الودية مع الخشونة التي طبعت الاجتماع الأول بين إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب في 2017.