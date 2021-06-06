بايدن: سأؤكد في قمة الناتو التزام واشنطن بحماية حلفائها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيجدد التأكيد في قمة الناتو على التزام واشنطن الثابت بالمادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، التي تنص على رد جماعي على أي هجوم على أي دولة عضو بالحلف.

وفي مقال نشره بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال بايدن: “”في بروكسل، في قمة الناتو، سأعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بالمادة 5 لضمان أن تحالفنا قوي في مواجهة أي تحديات، بما في ذلك التهديدات مثل الهجمات الإلكترونية على بنيتنا التحتية الحيوية”.

وأضاف: “سألتقي برئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي لمناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة وأوروبا بتنسيق وثيق بشأن التحديات العالمية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “سألتقي برئيس المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) ورئيس المجلس الأوروبي (شارل ميشيل) لمناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة وأوروبا بتنسيق وثيق بشأن التحديات العالمية”.

ومن المقرر مشاركة الرئيس الأمريكي، في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» والتي ستنطلق في 14 يونيو المقبل.

وفي سياق آخر، علق «الحزب الديمقراطي» على خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي سيلقيه أمام الجمهوريين في ولاية «نورث كارولاينا» الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي في شرقي الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحزب، عمار موسى، في بيان، إن مقتل 400 ألف أمريكي وفقدان ملايين الوظائف، والخطاب الخطير المتهور لـ ترامب، لم يكن كافيا للجمهوريين للانفصال عن رئيس خاسر كلفهم البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وأضاف موسى، «بينما يحتضن الجمهوريون سجل ترامب السام والانقسام الذي سببه، يتذكر الناخبون كيف بدت سيطرة الجمهوريين على واشنطن: هبات ضخمة للشركات وعدم كفاءة، مما أدى إلى تفاقم أسوأ جائحة في السنوات الماضية».

وأوضح المتحدث باسم الحزب، «من ناحية أخرى، يرى الناخبون أن قيادة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين تحفز انتعاشا اقتصاديا قياسيا وعودة إلى الحياة الطبيعية».