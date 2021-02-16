بايدن: سنكسر حاجز المئة مليون جرعة ضد كورونا في أول 100 يوم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن إدارته تحقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بخطة توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “قبل أن أصل إلى البيت الأبيض وأتولى المسؤولية رسميا، وعدنا الأمريكيين بتوفير 100 مليون جرعة لقاح خلال الـ 100 يوم الأولى من تولي المسؤولية”.

وتابع: “نحن نحقق تقدما كبيرا في هذا المجال ولهذا أعتقد أن الأمر لن يقتصر على تحقيق هدفنا وإنما سنكسر حاجز المئة مليون جرعة في أول مئة يوم”.

ووعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للأمريكيين خلال الـ 100 يوم الأولى لتوليه السلطة.

وتحسنت وتيرة التطعيم بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد ذلك تصريحات سابقة لأنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التي قال فيها إنه “من المحتمل تتخطى نسبة اللقاحات التي يحصل عليها الأمريكيون، خطة بايدن بشأن المئة يوم الأولى”.

ونوه الرئيس الأمريكي، في تصريحات سابقة، إلى أنه يتوقع توافر اللقاحات على نطاق واسع للأمريكيين بحلول الربيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في “طريقها إلى مناعة القطيع” الضرورية لإنهاء الوباء بحلول الصيف.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 107 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.3 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.