كيربي: بايدن سيجري محادثات بخصوص الأزمة في إسرائيل مع الرئيس الصيني

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات بخصوص الأزمة في إسرائيل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ترحب بالفرص المتاحة أمام الصين لدعم إسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ويعقد بوتين غدا الأربعاء 15\11\2023 أول لقاء مباشر له مع نظيره الصيني منذ عام، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وسيكون هذا هو الاجتماع المباشر الثاني بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه في يناير\كانون الثاني 2021.