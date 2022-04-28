الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان.. وسط توتّر مع الصين وكوريا الشمالية

منذ 3 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 أيار وسيجري محادثات مع زعيمي البلدين. وسط تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “سيلتقي الرئيس بايدن أيضا في طوكيو بزعماء المجموعة الرباعية التي تضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إن بايدن سيلتقي خلال جولته التي يقوم بها من 20 إلى 24 مايو بزعيمي البلدين بهدف تعزيز “التزام إدارته الراسخ بالحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبمعاهدات التحالف مع جمهورية كوريا واليابان”.

وأضافت أن بايدن سيلتقي أيضا في طوكيو بقادة التحالف الرباعي “كواد” الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة أستراليا واليابان والهند، ويُنظر إليه على أنه سد بوجه تزايد نفوذ الصين.

وتعطي إدارة بايدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ أولوية قصوى وتعتبرها إلى جانب صعود الصين القضية الاستراتيجية الأولى للولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة أيضا بعد سلسلة تجارب على أسلحة محظورة أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، متجاهلا العروض الأميركية لإجراء محادثات ومتعهدا بتسريع برنامجه النووي.

وقالت ساكي إن بايدن خلال اجتماعاته الثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو “سيناقش فرص تعميق العلاقات الأمنية الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع تعاوننا الوثيق لتحقيق نتائج عملية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

دمار نتيجة القصف الروسي في دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أسابيع “عصيبة للغاية” بانتظار أوكرانيا!
فلاديمير بوتين
بوتين يتوعّد الغرب بـ “رد صاعق”!
مواقع غير معلنة في ايران لتخصيب اليورانيوم
الوكالة الذرية تتحدّث عن “أجوبة غامضة” من ايران!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رفضت الدفع بالروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولة أوروبية
انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة في شخصيتك
قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)
أكثر من 12 انفجاراً.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها