بايدن شاهد مباراة المغرب.. وأشاد بـ "الأداء الرائع" لأسود الأطلس

بعد أن اختصر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء، خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، قبيل المواجهة الكروية بين المغرب وفرنسا في مونديال قطر، كان لافتًا أنّ سيد البيت الأبيض لم يكتفِ بذلك وحسب، بل شاهد أيضًا المباراة، وأشاد بالأداء “الرائع” لمنتخب “أسود الأطلس” خلال البطولة.

فقد قال بايدن عبر تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا لهدفين مقابل صفر: “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإنّ ما حققه هذا الفريق رائع”.

كما أرفق تغريدته بصورة تظهره جالسًا على كرسي، ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022