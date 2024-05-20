بايدن: طلب المدعي العام للمحكمة الدولية "أمر شائن"

قال الرئيس الأمريكي بايدن الاثنين إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن”.

وأضاف بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فقال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.

وقال بلينكن اليوم الاثنين “نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.