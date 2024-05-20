الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: طلب المدعي العام للمحكمة الدولية "أمر شائن"

منذ 40 ثانية
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي بايدن الاثنين إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن”.

وأضاف بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فقال في بيان إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس.

وقال بلينكن اليوم الاثنين “نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اردوغان
الرئاسة: أردوغان قدم تعازيه في وفاة رئيسي وآخرين للقائم بأعمال الرئيس
إبراهيم رئيسي
بين الحزن والاحتفال.. الشعب الإيراني ينقسم عقب وفاة رئيسي
يوآف غالانت
غزة تحت النار
غالانت: عملية رفح لن تتوقف بهدف تطهير المدينة وإنقاذ المحتجزين

الأكثر قراءة

إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
عنصر من قوى الأمن الداخلي
سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!
فيديو.. برلمان دولة عربية يتحول لساحة معركة بين النواب!