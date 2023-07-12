بايدن: عزيمة "الناتو" لن تفتر في مواجهة "شهوة بوتين الجبانة" للسلطة

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن لديه “شهوة جبانة للأرض والسلطة” وتعهّد بألا تفتر عزيمة حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة، فيما يتعلق بدعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي.

وفي ختام اجتماع لقادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، أشاد بايدن بشعب ليتوانيا التي كان يحتلها الاتحاد السوفيتي سابقًا، وأثنى على انضمام فنلندا إلى الحلف واقتراب انضمام جارتها السويد.

وقال بايدن، الذي جعل توحيد حلف الأطلسي أحد أهم أولويات سياسته الخارجية، إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكري.

وقال بايدن لآلاف الأشخاص في جامعة فيلنيوس: “حلف الأطلسي أقوى من أي وقت مضى في تاريخه”.

وأضاف: “عندما أطلق بوتين، وشهوته الجبانة للأرض والسلطة، العنان لحربه الوحشية على أوكرانيا كان يراهن على أن الحلف سوف ينقسم. كان يعتقد أن حلف الأطلسي سينهار. كان يعتقد أن وحدتنا ستتحطم في الاختبار الأول. كان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء لكنه كان مخطئًا”.

ويهدف خطاب بايدن إلى حشد الحلفاء وإبراز دوره على المسرح العالمي قبل حملة إعادة انتخابه في عام 2024 والتي تركز على معالجة الانقسامات في الداخل والخارج.

وقال أربعة دبلوماسيين من حلف الأطلسي شاركوا في المحادثات إنه على الرغم من الرسالة الإيجابية، فإن المسؤولين الأميركيين واجهوا صعوبات مع نظرائهم في فيلنيوس للتوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية إنهاء الحرب والضمانات التي يجب تقديمها لأوكرانيا فيما يتعلق بمستقبلها في الحلف العسكري.

وسعت أوكرانيا للحصول على دعوة للانضمام إلى حلف الأطلسي أو على الأقل جدول زمني محدد للانضمام لكنها لم تتلق أيا منهما. وبدلا من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء بالحلف على أن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف عندما “يوافق الأعضاء وتستوفى الشروط” وفقا لما جاء في بيانهم، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل حول التوقيت الذي يمكن أن تفي كييف بحلوله بمثل هذه الشروط.