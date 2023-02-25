بايدن: فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا "ليست عقلانية"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لقناة (إيه.بي.سي نيوز) إن فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا ليست عقلانية، بعد أن طرحت بكين خطة سلام لإنهاء الصراع.

وأضاف بايدن في حديثه للقناة في الذكرى السنوية الأولى للحرب أن “الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة”.

وقال “لم أر شيئا في الخطة من شأنه أن يشير إلى أن هناك شيئا سيكون مفيدا لأي شخص غير روسيا في حالة اتباع الخطة الصينية”.

وتابع أن “فكرة أن الصين تتفاوض على نتيجة حرب تعتبر حربا غير عادلة تماما بالنسبة لأوكرانيا هي فكرة غير عقلانية”.

وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.

تعد الخطة المنصوص عليها في ورقة وزارة الخارجية تكرارا إلى حد كبير للنهج الذي اتبعته الصين منذ أن أطلقت روسيا ما تسميه “عمليتها العسكرية الخاصة” في 24 فبراير شباط من العام الماضي.