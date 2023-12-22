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بايدن: قلبي "يعتصره الألم" بسبب تقارير عن مقتل رهينة أمريكي في غزة

منذ 9 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن “قلبه يعتصره الألم” بعد أنباء عن أن أمريكيا يدعى غادي حجاي قُتل على يد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوردت بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تقارير في وقت سابق من اليوم عن إعلان وفاة حجاي، وهو رجل إسرائيلي أمريكي كان يٌعتقد أنه احتجز رهينة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

في سياق آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، لكن دون اعتماد مشروع القرار الخاص بتعليق فوري “للعمليات العدائية” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم 2720، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار “كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد، و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

    المصدر :
  • رويترز

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