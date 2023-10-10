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بايدن: لا مكان للكراهية في أميركا ضد المسلمين أو اليهود

منذ 39 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة من البيت الأبيض حول الحرب في غزة، أنه “لا مكان للكراهية في أميركا ضد المسلمين أو اليهود”.

وقال بايدن إن أميركا مستعدة “لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر”. وذكر، أنه سيطلب من الكونغرس “اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل”.

وأشار بايدن إلى أن “أميركا عززت مواقعها في الشرق الأوسط للردع”، موضحاً أن حركة حماس “قتلت 14 أميركيا،” و”اعتقلت أميركيين آخرين” خلال هجومها على المستوطنات.

واعتبر بايدن أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان “شرا مطلقا”.

وقال” “ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم… هذا العمل هو شر مطلق”.

وقبل الكلمة، قال بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية “لتوجيه الخطوات التالية”.

وكتب بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإدلاء بتصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل “تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل”.

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