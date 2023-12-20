بايدن: لا نتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن “نحن نضغط”.

وتبذل الجهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

وكان قد استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق إسرائيل “كل الأهداف”، التي وضعتها، وفي مقدمها “القضاء” على حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيان “لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة”.