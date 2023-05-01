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بايدن لرئيس الفلبين: التزامنا بالدفاع عن الفلبين "راسخ"

منذ 29 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض (الاثنين 1-5-2023) إن الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الدولة الحليفة “راسخ”، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي حيث تقع الفلبين تحت وطأة ضغوط صينية.

وشدد ماركوس، خلال أول زيارة يقوم بها رئيس فلبيني إلى البيت الأبيض في عشرة أعوام، على أهمية الولايات المتحدة في منطقة بها “ما يمكن القول إنه أكثر الأوضاع الجيوسياسية تعقيدا في العالم في الوقت الراهن”.

وقال بايدن لماركوس في المكتب البيضاوي “يظل الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الفلبين راسخا، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي”، معيدا التأكيد على معاهدة الدفاع المشترك المبرمة عام 1951 التي تدعو لتدخل الولايات المتحدة في حال وقوع هجوم مسلح على الجيش الفلبيني.

    المصدر :
  • رويترز

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