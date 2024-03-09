بايدن: لست شابا.. لكن أعرف كيف أنجز الأمور

صور الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه على أنه أكثر فعالية من سلفه دونالد ترامب، ولم يقدم أي أعذار بشأن عمره في أول حملاته الإعلانية التي بلغت تكلفتها 30 مليون دولار في الولايات المتأرجحة بعد الثلاثاء الكبير Super Tuesday.

ويبدأ الإعلان الذي تبلغ مدته 60 ثانية مع بايدن، 81 عاما، وهو يتناول أحد أهم مخاوف الناخبين بشأن محاولته الفوز بولاية ثانية، معترفا للمشاهدين قائلا: “انظروا، أنا لست شابا، وهذا ليس سرًا”. يضيف بايدن، وهو يستعرض قائمة من الإنجازات، بما في ذلك قيادة البلاد خلال جائحة كوفيد-19، وخفض أسعار الأدوية، وتعزيز الاقتصاد: “لكن هذا هو الاتفاق، أنا أفهم كيفية إنجاز الأمور من أجل الشعب الأميركي”.

وتم تصميم الحملة الإعلانية التي تستمر ستة أسابيع على شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية في خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس، وهي موجهة إلى مجتمعات السود والآسيويين واللاتينيين. لكن البيان الأول يهدف إلى معالجة القلق الذي تشاركه مجموعة واسعة من الناخبين.

وخلال خطاب حال الاتحاد، أمس الجمعة، أشار الرئيس الديمقراطي إلى نفس الموضوع بالقول أمام الكونغرس بمجلسيه: “أعلم أن الأمر قد لا يبدو كذلك، لكني مولود منذ فترة طويلة.. في سنّي تصبح بعض الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى”.

ووجد استطلاع حديث أجرته “أسوشيتد برس” ومركز “نورك” لأبحاث الشؤون العامة أن 63% يقولون إنهم “غير واثق” أو “غير متيقن” على الإطلاق من قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس. وأشارت نتائج الاستطلاع، أن 57% يعتقدون إن ترامب يفتقر إلى الذاكرة والحدة اللازمة لهذا المنصب.

وفي الوقت نفسه، أصدرت لجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترامب إعلانا يسلط الضوء على سن بايدن، قائلا: “إذا فاز بايدن، فهل سيتمكن من البقاء على قيد الحياة حتى عام 2029؟”

يذكر أن سن بايدن تحول إلى نقطة ضعف رئيسية في الحملة الانتخابية – على الرغم من إعراب العديد من الناخبين عن نفس المخاوف بشأن ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عاما.