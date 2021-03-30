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بايدن: لقاح كورونا سيتاح للبالغين بأمريكا في 19 أبريل

30 - مارس - 2021
الرئيس جو بايدن

الرئيس جو بايدن

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، أن لقاحات كورونا ستكون متاحا لـ90 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل، خاصة وأننا “لا زلنا بعيدين عن الانتصار في الحرب على الجائحة”.

وقال في كلمة له ” إن حالات الإصابة بالفيروس انخفضت إلى الثلثين” منذ تسلمه لمنصبه الرئاسي، مشيرا إلى أنه في حال تخلينا عن “حذرنا قد ينتشر الفيروس” مرة جديدة.

وأضاف أن نحو 75 في المئة ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاما في الولايات المتحدة، تلقوا اللقاح.

وكشف بايدن أنه سيتم توفير “33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي” وخلال ” ثلاثة أسابيع سيكون متوفرا لـ 90 في المئة في الولايات المتحدة”.

وطلب من حكام الولايات “فرض ارتداء الكمامات” وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية في أميركا، خاصة وأنه هناك “انتشار سريع للفيروس وعلينا أن نكون أسرع منه”.

وذكر أن كثير من مراكز التطعيم مخصص للأقليات لأنهم الأكثر تأثرا بالفيروس.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.8 مليون شخصا حول العالم، من بين 127 مليون إصابة، والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بنحو 550 ألف وفاة وبعدد إصابات 30 مليون إصابة.

ودعا خبراء شاركوا في دراسة أعدها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ضرورة استمرار جهود حملة التطعيم في الولايات المتحدة، وضرورة توجه الناس من أجل الحصول على اللقاح، إذ أن النتائج إيجابية حتى الآن، سواء كانت على صعيد الحماية من كورونا أم من الوفاة بسبب الإصابة بها.

وقالت الدراسة إن لقاحات موديرنا وفايزر-بايونتيك أثبتت فعالية نسبتها 90 في المئة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

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