بايدن للرئيس الإسرائيلي: "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت"

حالة من التوتر تعيشها العلاقات الأميركية الإسرائيلية منذ البدء بعملية رفح، بعد تهديد الرئيس الأميركي بتعليق شحنات الأسلحة إذا توغل الجيش الإسرائيلي بها، لكن عاد الرئيس الأميركي وبعث رسالة إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأشار بايدن في الرسالة إلى أن الولايات المتحدة “فخورة بعلاقتها الدائمة مع إسرائيل”، وفق ما نقلت صحيفة The Times of Israel، الثلاثاء.

كما تطرق إلى هجوم السابع من أكتوبر الفائت الذي نفذته حركة حماس بشكل مباغت على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، قائلاً: “لقد كان العام الماضي مؤلماً للغاية، حيث تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم بتاريخها في 7 أكتوبر 2023″، حسب ما جاء في الرسالة.

فيما كرر أن “التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان حذر، الأحد، من أن هجوماً إسرائيلياً واسعاً على رفح سيزرع “الفوضى” من دون القضاء على حماس.

ورأى بلينكن في مقابلة مع محطة “إن بي سي” التلفزيونية الأميركية، أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح “قد تلحق أضراراً هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة”.

كما مضى قائلاً: “سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس” حتى مع حصول هجوم في رفح، مضيفاً أن هجوماً إسرائيلياً في رفح قد تنجم عنه “الفوضى” مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف.

فيما أوضح أن الحظر الذي فرضه بايدن على تسليم أسلحة إلى إسرائيل يقتصر على 3500 قنبلة “عالية القدرة”.

إلى ذلك ذكر أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على القادة الإسرائيليين لتقديم خطة لغزة بمجرد انتهاء الحرب، مردفاً: “ناقشنا معهم طريقة أفضل بكثير للتوصل إلى نتيجة دائمة”.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت حذرت علناً من أنها قد تعمد إلى تعليق تسليم بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، لا سيما القذائف المدفعية في حال شنت إسرائيل هجوماً واسعاً يعارضه بايدن، على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إذا اجتاحت إسرائيل مدينة رفح. وصرح خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، الأربعاء الفائت: “إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح فلن أزوّدهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد مدن”.

فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأميركي قائلاً إن بلاده ستنتصر حتى لو بقيت وحدها.

كما أضاف “أن لا دولة يمكن أن توقف إسرائيل عن حماية نفسها”، مردفاً أن “إسرائيل ستقف وحدها”.

ونزح نحو 450 ألف شخص قسراً من رفح منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي، وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).