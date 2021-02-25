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بايدن للملك سلمان: ملتزمون بالدفاع عن السعودية

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 12:27 صباحًا
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً بالعاهل السعودي الملك سلمان. وأشار البيت الأبيض إلى ان بايدن والعاهل السعودي بحثا خلال اتصالهما الهاتفي قضايا الأمن الإقليمي.

وأكد بايدن للملك سلمان على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية.

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل مع السعودية، نظرا للتهديدات التي تواجهها في المنطقة.

وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي أن واشنطن ملتزمة بإعادة ضبط العلاقات مع السعودية، موضحة أن هناك مجالات سيتم التعبير فيها عن القلق وسيُترك خيار المساءلة مفتوحا، حسب تعبيرها.

وتابعت أنها تتوقع أن يتحدث الرئيس جو بايدن قريبا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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