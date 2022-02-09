بايدن للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها

أعن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقشا فيه التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجمات الحوثية على المملكة وضمان استقرار الطاقة عالميا.

وتضمنت تلك القضايا الهجمات الحوثية التي تدعمها إيران على الأهداف المدنية في السعودية، وتعهد بايدن بالتزام بلاده في “دعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها مؤكدا الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

كما شدد الرئيس الأميركي على حرصه “بضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي”، كما قدم إيجازا للعاهل السعودي بشأن المباحثات الجارية لإعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي.

كما تطرق الزعيمان إلى القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، واتفقا على أن فرقهما ستظل على تنسيق وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد الزعيمان التزام الولايات المتحدة والسعودية بضمان استقرار مخزون الطاقة العالمي.

وحذّرت وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت سابق الأربعاء، من أنّ مخزون الغاز في البلاد انخفض إلى مستوى “مقلق”، في وقت ازدادت الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.