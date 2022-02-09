الخميس 9 رجب 1443 ﻫ - 10 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن للملك سلمان: ملتزمون بدعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 11:26 مساءً
الملك سلمان وجو بايدن

الملك سلمان وجو بايدن

A A A
طباعة المقال

أعن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقشا فيه التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجمات الحوثية على المملكة وضمان استقرار الطاقة عالميا.

وتضمنت تلك القضايا الهجمات الحوثية التي تدعمها إيران على الأهداف المدنية في السعودية، وتعهد بايدن بالتزام بلاده في “دعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها مؤكدا الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

كما شدد الرئيس الأميركي على حرصه “بضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي”، كما قدم إيجازا للعاهل السعودي بشأن المباحثات الجارية لإعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي.

كما تطرق الزعيمان إلى القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، واتفقا على أن فرقهما ستظل على تنسيق وثيق خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد الزعيمان التزام الولايات المتحدة والسعودية بضمان استقرار مخزون الطاقة العالمي.

وحذّرت وزارة الاقتصاد الألمانية، في وقت سابق الأربعاء، من أنّ مخزون الغاز في البلاد انخفض إلى مستوى “مقلق”، في وقت ازدادت الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا بسبب المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

 

    المزيد من أخبار العالم

    التحالف العربي
    التحالف يعلن عن تنفيذ عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي في صنعاء
    نفتالي بينيت
    بينيت يحذر من الاتفاق مع طهران.. ستجني المليارات لتغذية أنشطتها الخبيثة
    نيويورك
    لا كمامات بعد اليوم في نيويورك!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماهر الأسد
    الكبتاغون «مكدّس» في المستودعات… وماهر الأسد يضغط على حزب الله
    العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    فيديو.. قرار للعاهل السعودي بشأن زوجة إعلامي لبناني يثير تفاعلًا كبيرا
    ألمانيا
    حق الدولة لا يضيع ولو كان سنتًا واحدًا.. طلب غريب من ألماني بعد 15 سنة