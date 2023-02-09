بايدن: لم أتخذ قرارًا نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن لديه “نيّة” للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024 لكنه لم يتخذ قرارًا “نهائيًّا” بعد.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة “بي بي أس” التلفزيونية بُثت مقتطفات منها “لم اتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي، لكني لم اتخذ القرار بشكل نهائي”.

وكان الرئيس الديمقراطي قد قال في سبتمبر/أيلول إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024. وصرح في مقابلة: “هل اتخذت القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار”.

ويعاني الاقتصاد الأميركي من حالة تضخم كبيرة، وتسجّل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا لأسباب عدة منها تبعات انتشار فيروس كورونا، وأزمة الإمدادات العالمية، إضافة إلى أن سياسة بايدن في تقديم دعم مادي للعائلات الأميركية لم تسهم في رفع المعاناة عن الفقراء.