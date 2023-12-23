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بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت 23\12\2023.

وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن “أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة”.

وتابع “لم أطلب وقف إطلاق النار”، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت عن تقديره لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة على ما يبدو إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة.

وذكر البيان أن نتنياهو “أوضح أيضا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها بالكامل”.

    المصدر :
  • رويترز

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