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بايدن: لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك بوتين ينتهك حقوق الإنسان

30 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمتهما الأولى المقررة يوم 16 يونيو/حزيران المقبل في جنيف، أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي وتتركه ينتهك حقوق الإنسان.

وقال بايدن في خطاب قبيل “يوم الذكرى”، وهو عطلة رسمية تكريما للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، “سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق”.

وذكر الرئيس الديمقراطي أنه أجرى حديثا طويلا عبر الهاتف في فبراير/شباط الماضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقال إنه أبلغه بوضوح أن “لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن”.

وشدد على أن المجتمع الأميركي يقوم على الحرية والمساواة، وهو ما يجعل بلاده متفردة في العالم، وقال “أن يولد جميع الرجال والنساء متساوين هو حقيقة مؤكدة لدينا”.

ويلتقي بايدن نظيره الروسي يوم 16 يونيو/حزيران المقبل في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبيرتين.

وأكد بايدن مرارا تمسكه بالحوار، ومع أنه كان قد وعد بمعاقبة روسيا “إذا واصلت التدخل في ديمقراطيتنا” وصولا إلى وصف نظيره الروسي بأنه “قاتل”، فقد أكد عدم نيته “التسبب في تصعيد ونزاع”.

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