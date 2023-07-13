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بايدن: لو كنت مكان قائد فاغنر لفعلت هذا الأمر!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن يتوخى “الحذر” من احتمال تسميمه، بعد فشل تمرده المسلح على القيادة العسكرية في موسكو.

وقال بايدن: “الله وحد يعلم ما الذي يمكنه فعله، لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم، لكن لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل”.

وفي سياق مجريات المعارك في أوكرانيا، أشار بايدن إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد خسر الحرب” في أوكرانيا في ظل معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال “بوتين خسر الحرب”، مضيفا “يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا”.

متوقعاً أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وقال “آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدما مهما في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما”.

الرئيس الأميركي قال كذلك إن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي مضيفا أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وتابع أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وقال بايدن “لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب” لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووصف بايدن القمة بين بلاده ودول الشمال بأنها “مثمرة للغاية” وتعهد بحماية كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك فنلندا.

وقال بايدن إن “الولايات المتحدة ملتزمة تجاه فنلندا، ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، وهذه الالتزامات راسخة بشدة”.

    المصدر :
  • الحرة

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