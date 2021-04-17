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بايدن: من المبكر الحكم على نتائج المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني

17 - أبريل - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، تأكيد إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، غير مفيد على الإطلاق في دفع المحادثات النووية الجارية في فيينا.

لكنه أضاف أنه سعيد بأن طهران ما زالت تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن، بشأن استئناف التزام البلدين بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال بايدن للصحافيين في واشنطن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، مساء أمس الجمعة “إننا لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60 في المئة.

إلا أنه رحب باستمرار المحادثات، قائلاً “مع ذلك نحن سعداء لدخول إيران في محادثات غير مباشرة معنا ومع شركائنا حول كيفية المضي قدما، وما هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى الاتفاق النووي.. دون أن نقدم تنازلات لسنا على استعداد لتقديمها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطوة إيران تدل على أن طهران ليست جادة في العودة إلى الاتفاق النووي قال بايدن إن “المناقشات جارية. أعتقد أنه من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن النتيجة. لكننا ما زلنا نجري محادثات”، وذلك بحسب “العربية”.

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