بايدن: نخطط لـ"انبعاث صفر" من الغازات في عام 2050

تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنحو 52 في المئة من مستويات عام 2005، بحلول سنة 2030.

ومن خلال هذا الهدف الجديد تأمل واشنطن أن تُحفز الدول الأخرى ذات الانبعاثات الكبيرة على زيادة طموحها لمكافحة تغير المناخ.

وخلال قمة حول المناخ تنظّمها الولايات المتحدة، أشاد بايدن بالمنافع الاقتصادية “الاستثنائية” المرتبطة بمكافحة الاحترار المناخي وحذّر من عواقب “عدم التحرك”.

وشدّد بايدن على “الواجب الأخلاقي والاقتصادي” الذي تمثله مكافحة التغيّر المناخي أثناء هذه القمة التي تجمع، عبر الفيديو، نحو أربعين من قادة العالم وتستمرّ يومين.

وقال بايدن: “نسعى إلى بنية تحتية أساسية لتوفير صناعات صديقة للبيئة”، وكشف أن الولايات المتحدة تخطط لـ “انبعاث صفر” من الغازات في عام 2050 مشددا على ضرورة خفض حرارة الأرض بدرجة مئوية واحدة.

بايدن أوضح في السياق أن الولايات المتحدة ستضع أساس النمو المستقبلي الصديق للبيئة، مجددا التزام واشنطن بمساعدة الدول التي تعتمد عليها.