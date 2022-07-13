بايدن: نسعى لتكامل إسرائيل مع دول المنطقة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن “ما يربطنا مع إسرائيل علاقة متينة وقوية، ويشرفني أن أزور دولة إسرائيل اليهودية المستقلة”.

وجدد بايدن التزامه بأمن إسرائيل، واصفًا زيارته العاشرة لها والتي وصفها بـ “البلاد العظيمة”، “أمر يبعث على السرور”، وفق قوله.

وأضاف: “سنعيد التزام الولايات المتحدة إزاء أمن إسرائيل وتعزيز منظومة الدفاع الأفضل في العالم”، مشيرًا إلى أنه يسعى لتكامل إسرائيل مع دول المنطقة.

ونوه إلى أنه سيناقش خلال المباحثات التي سيجريها حل الدولتين، ودعم بلاده المستمر لهذا الخيار، مردفًا: “نريد السلام ولا نريد لأخطاء الماضي أن تتكرر”.

ووصل بايدن، عند نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت القدس المحتلة، إلى مطار اللد “بن غوريون” شرق مدينة “تل أبيب”، في أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وحطت الطائرة الرئاسية الأميركية في المطار وسط حالة تأهب أمني شديد، حيث هبط من الطائرة وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائه يائير لابيد، ونائبه نفتالي بينيت، بايدن.

ويرافق بايدن، وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ويتواجد نحو 40 شخصية إسرائيلية في المطار ضمن استقبال بايدن، من بينهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي صافحه بايدن بشكل خاص.