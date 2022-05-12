بايدن: نقاتل على جبهتين..نواجه التضخم وندعم أوكرانيا ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن بلاده “تقاتل على جبهتين”، في الداخل والخارج، حيث تواجه التضخم المحلي المرتفع، بينما تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأضاف بايدن، في خطاب ألقاه في مزرعة بولاية إلينوي وحضره عدد من المزارعين والمسؤولين، بحسب بيان للبيت الأبيض: “في الوقت الحالي، تقاتل أمريكا على جبهتين، في الداخل، يتعلق الأمر بالتضخم وارتفاع الأسعار، وفي الخارج تساعد الأوكرانيين في الدفاع عن ديمقراطيتهم، وإطعام أولئك الذين تُركوا جائعين في جميع أنحاء العالم بسبب الفظائع الروسية”.

وتابع: “يدرك المزارعون أن حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قطعت السبل أمام مصادر الغذاء المهمة”.

وأضاف مستشهداً بملايين الأطنان من المحاصيل الأوكرانية التي لم يتم تصديرها بسبب الغزو الروسي: “إذا لم تصل هذه الأطنان إلى السوق، فإن عددًا هائلاً من الناس في إفريقيا سيموتون جوعاً لأن تلك الأطنان هي المورد الوحيد لعدد من البلدان الأفريقية”.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في المزارعين الأمريكيين لإنهم “العمود الفقري للاقتصاد”، وأضاف: “يمكننا التأكد من أن الصادرات الزراعية الأمريكية ستسد الفجوة في الإمدادات الأوكرانية”.