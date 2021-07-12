الأحد 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 18 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: نقف إلى جانب الكوبيين في دعوتهم إلى الحرية

12 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 10:24 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، أن بلاده تقف إلى جانب شعب كوبا في دعوته إلى الحرية والإغاثة من جائحة فيروس كورونا وعقود من القمع.

كما حثّ بايدن، النظام الكوبي على “الاستماع لشعبه” وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكوبيين في دعوتهم إلى الحرية .

وقال بايدن في بيان له، إن الشعب الكوبي يؤكد بشجاعة الحقوق الأساسية والعالمية، وأنه “يجب احترام هذه الحقوق بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي والحق في تقرير مستقبله بحرية”.

بايدن دعا في السياق، مسؤولي النظام الكوبي، إلى الاستماع إلى الشعب وتلبية احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية “بدلا من إثراء أنفسهم”.
تظاهر آلاف الكوبيين ضد الحكومة، الأحد

يشار إلى أن آلاف الكوبيين تظاهروا أمس ضد الحكومة، في شوارع منطقة في جنوب غرب هافانا، في حدث غير مسبوق، حسب مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، في حين حذرت واشنطن السلطات الكوبية من أي تصعيد تجاه المتظاهرين السلميين.

وخرج المتظاهرون ومعظمهم شباب في سان أنطونيو دي لوس بانيوس، التي تضم نحو 50 ألف نسمة وتبعد نحو 30 كلم عن العاصمة، هاتفين “الوطن والحياة!” و”لتسقط الديكتاتورية!” و”لسنا خائفين!”.

ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 يضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام وباتوا يواجهون نقصا في الأدوية وهو ما يتسبب في اضطرابات اجتماعية شديدة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الشرطة الأمريكية
    قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
    مايكل غارغيولو
    قتل امرأتين ويصرّ على براءته.. تعرف على الحكم القضائي على “سفاح هوليوود”
    مطار في البرتغال
    إضراب عمال المطارات في البرتغال يؤدي لإلغاء أكثر من 200 رحلة جوية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من ميليشيا حزب الله-أرشيفية
    مسؤولة في البنتاغون.. بهذه الطريقة سنواجه قوة وموارد حزب الله في لبنان
    أظافر القدم
    هذه العلامات على القدمين قد تكشف الإصابة بأمراض خفية
    رندة كعدي
    هذا ما قالته والدة قصي خولي للممثلة رندة كعدي !