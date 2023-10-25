السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

بايدن: هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصب "النار على الزيت"

25 - أكتوبر - 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أميركا ستعمل على ضمان ألا تمثل حماس تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

وواصل بايدن: “علينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين، ويجب ضمان أن حماس لن ترهب الإسرائيليين في المستقبل”.

وتابع بايدن في كلمة له اليوم: “نعمل مع شركائنا بالمنطقة في مسألة إطلاق الرهائن، ويجب تضافر كافة الجهود من جميع الأطراف من أجل حل الدولتين، وعلينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين”.

وأكد بايدن: “لا يمكن التخلي عن الخطوات التي حققناها في إدماج إسرائيل بدول المنطقة، كما أنه لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة أن استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية يصب النار على الزيت”.

وأوضح بايدين: “على إسرائيل أن تقوم بكل ما في وسعها للالتزام بقوانين الحرب وفعل ما يلزم لحماية المدنيين، وأن المرحلة القادمة يجب أن تركز على حل الدولتين، وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل في المنطقة”.

وأضاف في تصريحاته أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصب الزيت على النار، وأشعر بالقلق من هذه الهجمات التي يجب أن تتوقف، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل لحل الأزمة في المنطقة. وأردف الرئيس الأميركي جو بايدن: “لا عودة للوضع الراهن، وهذا يعني القضاء على حماس، ونبذل كل الجهود بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، كما يجب زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، ونحن نعمل عن قرب مع شركائنا بشأن الوضع في غزة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
اشتباكات عنيفة على الأرض.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانية

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس