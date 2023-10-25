بايدن: هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصب "النار على الزيت"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أميركا ستعمل على ضمان ألا تمثل حماس تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

وواصل بايدن: “علينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين، ويجب ضمان أن حماس لن ترهب الإسرائيليين في المستقبل”.

وتابع بايدن في كلمة له اليوم: “نعمل مع شركائنا بالمنطقة في مسألة إطلاق الرهائن، ويجب تضافر كافة الجهود من جميع الأطراف من أجل حل الدولتين، وعلينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين”.

وأكد بايدن: “لا يمكن التخلي عن الخطوات التي حققناها في إدماج إسرائيل بدول المنطقة، كما أنه لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة أن استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية يصب النار على الزيت”.

وأوضح بايدين: “على إسرائيل أن تقوم بكل ما في وسعها للالتزام بقوانين الحرب وفعل ما يلزم لحماية المدنيين، وأن المرحلة القادمة يجب أن تركز على حل الدولتين، وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل في المنطقة”.

وأضاف في تصريحاته أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية تصب الزيت على النار، وأشعر بالقلق من هذه الهجمات التي يجب أن تتوقف، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل لحل الأزمة في المنطقة. وأردف الرئيس الأميركي جو بايدن: “لا عودة للوضع الراهن، وهذا يعني القضاء على حماس، ونبذل كل الجهود بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، كما يجب زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، ونحن نعمل عن قرب مع شركائنا بشأن الوضع في غزة”.