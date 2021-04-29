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بايدن: هكذا سنتعامل مع مخاطر البرنامجين النوويين الإيراني والكوري الشمالي

29 - أبريل - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا أيضا، وأنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بذلك.

وجاء في أول خطاب لبايدن بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة، أمام الكونغرس، يوم الأربعاء أوردت وكالة “رويترز” مقتطفات منه، أنه أبلغ الرئيس الصيني في اتصالهما الهاتفي الأخير بأن “الولايات المتحدة ستحافظ على حضور عسكري قوي لها في المحيطين الهندي والهادئ، مثلما تقوم به مع الناتو في أوروبا”.

وأشار إلى أنه سيعمل “عن كثب مع الحلفاء للتعامل مع المخاطر التي يمثلها البرنامجان النوويان الإيراني والكوري الشمالي عبر الدبلوماسية وجهود الردع الصلبة”.

وبشأن روسيا، تطرق بايدن إلى اتصاله مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد لكن أعمال موسكو “ستكون لها عواقب”.

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