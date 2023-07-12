بايدن: واثق أن بمقدور أمريكا بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن ثقته في أنه بمقدور الولايات المتحدة بيع طائرات إف-16 لتركيا.

وأدلى بايدن بهذا التعليق للصحفيين أثناء مغادرته لقمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا.

وتسعى تركيا، التي كانت العقبة الرئيسية في طريق انضمام السويد إلى الحلف، إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات لتحديث طائراتها الحربية الحالية.

موافقة تركية

ووافقت تركيا على عرض بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في البرلمان.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ “يسرني إعلان أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد” على البرلمان “في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان التصديق” عليه، مضيفا أنه “يوم تاريخي”.

وتابع ستولتنبرغ أن “استكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة تاريخية تفيد أمن كل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في هذه الأوقات الحرجة، وتجعلنا جميعا أكثر قوة وأمنا”.

كما رحب رئيس وزراء السويد بالموافقة التركية، واصفا موقف أنقرة الجديد بأنه “خطوة كبيرة جدا”.

وقال كريسترسون -خلال مؤتمر صحفي- “نخطو خطوة كبيرة نحو التصديق رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، إنه يوم جيد للسويد”، معربا عن “سعادته الكبيرة” بالاتفاق.