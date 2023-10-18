بايدن: واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بايدن الذي وصل الأربعاء لإسرائيل واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية بعد قتلها مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف أنه شعر “بالحزن والغضب” من انفجار في مستشفى في قطاع غزة أمس الثلاثاء 17\10\2023 قالت حماس إنه قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين لكن بايدن قال إن “الجانب الآخر” هو المسؤول فيما يبدو عنه في إشارة لفصائل فلسطينية.

وقال بايدن إن 31 أمريكيا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا في هجوم حماس.