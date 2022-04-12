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بايدن وجونسون يتفقان على الإسراع في تقديم الدعم لأوكرانيا

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 10:34 مساءً
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أعلنت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن ناقشا اليوم الثلاثاء تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا والحاجة إلى إنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين.

وقالت المتحدثة باسم داوننج ستريت: “ناقش الزعيمان الحاجة إلى الإسراع بتقديم المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية لمواجهة هجوم روسي آخر في شرق البلاد”.

وتابعت: “اتفق الإثنان أيضا على مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وإنهاء الاعتماد الغربي على النفط والغاز الروسيين بشكل قاطع”.

    المصدر :
  • رويترز

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