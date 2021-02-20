برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بايدن وترودو.. أول لقاء ثنائي افتراضي للرئيس الأمريكي منذ انتخابه

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 11:33 مساءً
(بايدن وترودو) REUTERS/Chris Wattie/File Photo

(بايدن وترودو) REUTERS/Chris Wattie/File Photo

A A A
طباعة المقال

يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، في أول لقاء ثنائي افتراضي منذ انتخابه رئيسا، وسيكون محاوره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان بايدن خص ترودو بأول اتصال هاتفي مع مسؤول أجنبي، بعد يومين من وصوله إلى البيت الأبيض.

وسيسمح اللقاء الافتراضي للمسؤولين بالتطرق إلى “جهودهما المشتركة” في مواجهة وباء كوفيد-19 ومكافحة التغير المناخي وفقا للبيت الأبيض.

ولم تذكر الإدارة الأميركية في بيانها الملف الأكثر حساسية حاليا وهو قرار بايدن إلغاء مشروع خط أنابيب النفط “كيستون أكس إل” الذي يربط حقول كندا النفطية بالولايات المتحدة.

وأطلق هذا المشروع في العام 2008 وعلقه الرئيس السابق باراك أوباما، ثم أعطى خلفه دونالد ترامب الضوء الأخضر لبنائه. وينتقد المدافعون عن البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره على انبعااث غازات الدفيئة.

وإلغاء مرسوم ترامب بخصوص هذا المشروع كان وعدا قطعه بايدن خلال حملته الانتخابية، في إطار خطته لمكافحة التغير المناخي.

وبعيد إعلان هذا القرار عبر ترودو عن خيبة أمله.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الحراك الشعبي الجزائري
بعفوٍ رئاسي.. السلطات الجزائرية تُفرج عن 35 من معتقلي الحراك
احتدام التوتر السياسي بين موسكو وحلف الناتو
احتدام التوتر السياسي.. موسكو تعتبر الناتو “عدائيّاً” معها
برنامج ايران النووي
مدير الوكالة الذرية في طهران لبحث آلية مراقبة النشاط النووي الإيراني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أكثر من 4 ملايين مشاهدة لصورة تفضح خيانة زوجية
بالفيديو: صورة تفضح خيانة زوجية… تحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة!
تيك توك
مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة “تيك توك” تحصد ملايين المشاهدات
الموز
احذر تناول هذه الأطعمة مع الموز… تسبب التسمم والوفاة