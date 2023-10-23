بايدن وزعماء أوروبيون يطالبون إسرائيل بحماية المدنيين

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد تطورات الحرب بين حركة حماس واسرائيل مع قادة أبرز الدول الغربية، وفق ما أفاد البيت الابيض، في وقت يكثف جيش الاحتلال ضرباته على قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بعد مباحثات أجراها في شكل منفصل مع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف أن “القادة أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين”.

وأشار البيان إلى أن القادة تناولوا أيضا مسألة “مواطنيهم المحاصرين في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس وبخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة”.

في السياق، قال مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط أن الصين ترى أن الوضع في غزة “خطير للغاية” مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير وسط نظرة مستقبلية “مثيرة للقلق” في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.

وقال المبعوث تشاي جون إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وذكر التلفزيون الصيني أن تشاي قال أيضا إن الصين مستعدة لفعل “كل ما يفضي” إلى تعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.